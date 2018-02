Mélanie Da Cruz enceinte d'Anthony Martial : Le sexe du bébé dévoilé !

Nouvelle grossesse dans le monde de la télé-réalité. Après Émilie Fiorelli (Secret Story 10), Manon Marsault et Liam Di Benedetto (Les Marseillais), une autre candidate a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux : Mélanie Da Cruz.

La participante de la neuvième édition de Secret Story a dévoilé l'heureuse nouvelle sur Instagram en postant une photo d'elle à la plage. Devant elle, sur le sable, on peut lire "It's a boy" ("C'est un garçon", en français). Très vite, les internautes se sont empressés de la féliciter, ainsi que son compagnon Anthony Martial (déjà papa d'une petite Peyton, née de son union avec Samantha).

"Félicitation soeurette, t'en as toujours rêvé on en parlait souvent dans secret. Bienvenue dans le monde des bisounours que dieu lui donne la santé in'challah. Tu feras une bonne maman j'en suis certain", a notamment écrit son ancien colocataire de la Maison des Secrets Jonathan. Son amie Coralie Porrovecchio, quant à elle, a posté des émojis de coeur afin de lui témoigner sa joie.