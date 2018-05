Mélanie Da Cruz enceinte et critiquée : Son gros coup de gueule !

En février 2018, Mélanie Da Cruz révélait être enceinte de son premier enfant, un petit garçon. Une belle nouvelle qui a rapidement laissé place à des commentaires désobligeants de la part de certains internautes. Alors qu'elle a récemment affiché son baby bump, l'ancienne candidate de Secret Story 9 (NT1) a été la cible d'attaques sur sa grossesse. Via une story sur Snapchat, la chérie d'Anthony Martial a poussé un coup de gueule.

Tout d'abord, Mélanie Da Cruz a tenu à répondre à ceux et celles qui estiment que son ventre n'est pas assez arrondi. "Pour les personnes qui viennent parler de mon ventre, si elles sont mamans, je vous plains et je plains vos enfants ! Au lieu de t'occuper de tes enfants, tu viens sur mon Instagram te préoccuper des dimensions de mon bide, a-t-elle lancé. Selon vous, si tu ne montres pas ton ventre tu n'es pas enceinte. Et quand tu montres ton ventre, il n'est pas assez gros pour la population !"

Mais ce n'est pas tout : la future maman a, pour la énième fois, répondu aux internautes la qualifiant de "michtoneuse" du fait que son chéri est footballeur et gagne bien sa vie. "À celles qui me disent que j'ai touché le gros lot et que je me suis assurée une pension alimentaire (...) : rien que moi je peux subvenir à nos besoins. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'une pension alimentaire qui serait moins élevée que ce que je touche actuellement ?", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre, un brin agacée : "À l'époque quand lui il avait de l'argent et que moi j'avais deux jobs, que j'avais uniquement le dimanche pour dormir, on ne s'est pas mis ensemble ! Ça, personne ne se le dit ! Donc ma réponse est la suivante : attaquez-vous à qui de droit ! Même si demain vous trouvez une fille qui est en train de michtonner : ce n'est pas votre problème !"

Fatiguée par toutes ces critiques et "sottises", Mélanie Da Cruz a fini par expliquer que recevoir des attaques pareilles ne lui donnait en aucun cas envie de montrer le visage de son futur enfant. "Je ne peux pas dire si je le montrerai ou non (...), mais pour l'instant ma décision est négative", a-t-elle conclu.

Rappelons que si Mélanie Da Cruz attend son premier enfant, Anthony Martial est quant à lui déjà papa d'une petite Peyton, née de ses amours avec son ex-compagne Samantha. La fillette accueillera alors dans les semaines à venir un petit frère !