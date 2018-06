Mélanie Da Cruz enceinte et rayonnante à la plage : Son ventre a bien poussé !

Sublime, Mélanie Da Cruz fait l'unanimité auprès des internautes. "Tu es magnifique et tu feras une super maman", "La grossesse te va si bien ! Tu as gardé la ligne et ton bidon a bien poussé", "Trop belle enceinte j'adore", "Tu rayonnes de bonheur et ça fait plaisir à voir", "Sublime ! Encore félicitations à toi et Anthony vous êtes parfaits ensemble, ne changez rien", lancent certains en commentaires.

Rappelons que si la jolie blonde sera maman pour la première fois dans les semaines à venir, Anthony Martial est quant à lui déjà papa d'une petite Peyton, née de sa relation avec son ex-compagne Samantha.