Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Séjour de rêve et sauvage à l'île Maurice

Après Dubaï en mars dernier, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial se sont envolés pur une destination paradisiaque : l'île Maurice. Entre deux séances de bronzage et de baignade, l'actuel attaquant à Manchester United et la belle blonde révélée dans Secret Story 9 postent quelques photos de leur séjour de rêve.

C'est visiblement dans un hôtel de luxe que les amoureux ont posé leurs valises. Établissement doté d'une piscine sublime entourée de palmiers dans laquelle le sportif de 21 ans a d'ailleurs fièrement pris la pose. Mais le couple ne s'est pas contenté de rester à l'hôtel. Mélanie et Anthony ont aussi plongé leurs pieds dans le sable fin des plages de l'île Maurice. L'occasion pour eux de faire un selfie... un peu coquin ! Anthony Martial prenant dans ses bras sa belle qui l'embrasse tendrement sur le torse.