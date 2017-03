Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Vacances de rêve à Dubaï pour le couple !

Mélanie Da Cruz et Anthony Martial nagent toujours dans le bonheur. Pour preuve, le couple s'est récemment envolé pour Dubaï afin de passer des vacances de rêve.

L'attaquant international français de Manchester United a en effet profité de sa courte période de répit pour emmener sa douce au soleil. Et sans surprise, l'ex-candidate des Anges (NRJ12) a souhaité partager ce beau voyage avec ses fans sur ses réseaux sociaux. Aussi a-t-on pu découvrir que Mélanie et Anthony en ont profité pour se rendre dans un aquarium, visiter la ville et tester différents restaurants. Un séjour que la jeune femme révélée dans Secret Story 9 n'est pas près d'oublier.

Un brin nostalgique après leur retour en France lundi 27 mars 2017, la grande amie de Coralie Porrovecchio a partagé ses souvenirs de vacances une seconde fois sur Snapchat.

Au départ, Mélanie avait souhaité rester discrète sur sa relation avec Anthony Martial, mais elle a pris la décision en juin dernier de l'officialiser dans le Mad Mag de NRJ12 ainsi que sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple n'hésite pas à poser ensemble et à se faire des déclarations enflammées. La jeune femme s'est même fait tatouer le prénom du footballeur en grec, en février dernier. Sans doute un hommage à leurs premières vacances en amoureux en Grèce.