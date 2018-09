Mélanie Da Cruz maman : Son tatouage symbolique en hommage à son fils Swan !

Mélanie Da Cruz nage est une femme comblée. L'ancienne candidate de télé-réalité nage en plein bonheur depuis qu'elle a accueilli son premier enfant avec son compagnon, Anthony Martial, le 25 juillet 2018. Complètement gaga de son fils, prénommé Swan, Mélanie reste toutefois discrète à son sujet et préserve sa vie intime du mieux qu'elle peut.

Ce jeudi 27 septembre pourtant, la jolie blonde de 27 ans n'a pas résisté à l'envie de partager sa dernière attention toute particulière et remplie d'amour pour son bébé. Ainsi, sur Instagram, Mélanie a dévoilé dans sa story son rendez-vous dans un salon de tatouage et surtout le résultat de sa dernière folie. On découvre alors un cygne, de taille conséquente, sur sa nuque encore rouge. L'animal fait ainsi référence au prénom anglais de son petit bout de chou : Swan signifiant "cygne" en français.

La décision de Mélanie de sauter le pas survient alors que Swan a fêté ses 2 mois. Toujours sur le réseau social, la jeune maman a publié une vidéo adorable dans laquelle elle le borde, en prenant bien soin de cacher son visage. Son bonheur, déjà immense, pourrait bien continuer de s'étendre puisque la meilleure amie de Coralie Porrovecchio annonçait il y a peu son projet de se marier avec son chéri footballeur : "D'abord, le baptême l'été prochain et le mariage, on hésite sur la date. Je n'aime pas les années impaires", déclarait-elle.