Mélanie Da Cruz révèle la vraie raison de son absence des Anges 9 !

Les Français adeptes de télé-réalité l'ont découverte en 2015 sur NT1 dans Secret Story 9 aux côtés de Coralie Porrovecchio et de Jonathan Zidane, Mélanie Da Cruz est aujourd'hui l'une des starlettes du petit écran les plus appréciées sur les réseaux sociaux. Ainsi, de nombreux téléspectateurs ont regretté de ne pas l'avoir vue dans la 9e saison des Anges de NRJ12.

En effet, il n'est pas un jour sans qu'un twittos ne prenne le temps de demander à celle qui avait participé aux Anges 8 (et qui est aujourd'hui la compagne du footballeur Anthony Martial !) la raison de son refus de faire son retour dans cette nouvelle aventure. Aussi, lorsqu'un employé de NRJ12 a évoqué le fait que Mélanie aurait décliné l'invitation car elle n'avait aucun ami sur le tournage, celle-ci a tout de suite ironisé. "Lol, j'ai décliné car tu n'y étais pas Coralie !", a publié Mélanie Da Cruz ce 15 mars, le tout appuyé par deux smileys "mort de rire".

La petite blague passée, Mélanie a tenu à remettre les pendules à l'heure. "Me rendre quelque part juste pour profiter du soleil, non ! Je suis honnête avec la prod et faire de nouvelles connaissances non merci #projet", a-t-elle indiqué sans passer par quatre chemins.

Tout le monde est désormais fixé...

