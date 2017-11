Mélanie Da Cruz trompée par Anthony Martial ? Elle réagit !

Mélanie Da Cruz a souhaité faire une petite mise au point sur les dernières rumeurs concernant son couple.

Il se disait que son petit ami, le footballeur Anthony Martial, l'avait trompée avec Astrid Nielsa (Les Vacances des Anges 2). Une allégation qui l'a légèrement agacée. "Ce qui est pénible, c'est de voir que les gens ne sont jamais fatigués de parler pour rien. Ils peuvent se fatiguer pendant encore dix ans, ils ne m'ont pas accouchée, ne me donne pas mon argent et ne me font pas à manger, donc j'en ai rien à cirer", a-t-elle confié lors de son passage dans le Mad Mag (NRJ12), jeudi 9 novembre 2017. Et de poursuivre : "Je ne vais pas laver mon linge sale en public, (...), si je dois prendre mes clics et mes clacs je les prends. En attendant, ce n'est pas pour un vieux truc comme ça, qui en plus est totalement faux."

Affaire conclue !