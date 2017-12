Mélanie Dedigama : Les raisons de sa dispute avec Aurélie Dotremont

Après le tournage des Princes et Princesses de l'amour (W9), Mélanie Dedigama et Aurélie Dotremont, toutes les deux au casting, semblaient s'être liées d'une amitié sincère et solide. Seulement, ces dernières semaines, rien ne va plus entre les deux jeunes femmes. Au micro de Sam Zirah, l'ex-candidate de Secret Story 10 (NT1) en dit plus sur les raisons de leur dispute.

D'après la brunette, c'est un garçon qui serait à l'origine de leur discorde. Aurélie Dotremont n'aurait pas supporté que, lors d'un booking, son amie Mélanie Dedigama s'affiche plutôt proche de son ex-compagnon Julien Bert avec qui elle aurait pu renouer. "Je n'ai pas eu de relation autre qu'amicale avec Julien Bert, assure Mélanie. C'est une personne très attachante. Il est jovial, très bon enfant, très bon délire... Il t'entraîne très facilement dans son truc. Mais je n'ai jamais eu de sentiments autre qu'amicaux pour lui."

Mélanie Dedigama explique qu'elle ne souhaitait pas aller à ce booking avec Julien Bert et qi'Aurélie Dotremont aurait "insisté" pour qu'elle le fasse. Et, le jour J, la jolie brune et le beau gosse se sont montré "très proches sur Snapchat". "C'était peut-être un manque de respect vis-à-vis d'Aurélie, lance l'ex de Bastien. Je peux concevoir qu'elle l'ait mal pris. (...) Mais qu'elle balance à pratiquement toute la France que j'ai eu des relations sexuelles avec lui, ça va quand même très loin."

Mélanie Dedigama jure par ailleurs qu'elle n'a pas couché avec Julien Bert. Une version confirmée par le candidat actuellement à l'affiche de La Villa des coeurs brisés 3 (NT1). Après la dispute, la jeune femme a tenté de joindre son amie Aurélie Dotremont, en vain...