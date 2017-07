Mélanie Dedigama (Secret Story 10) trop draguée : Elle pousse un coup de gueule

Mélanie Dedigama est devenue célèbre en participant à la 10e saison de Secret Story (NT1) au côté de son ex Bastien Grimal. Véritable bombe du programme, la jeune Suissesse de 27 ans a depuis enchaîné les tournages (Moundir et les apprentis aventuriers 2, Les Princes et les princesses de l'amour sur W9), quitte à susciter bien des convoitises grâce à son exposition...

Dans ce contexte, Mélanie vient de pousser un coup de gueule sur son compte Snapchat. Qu'on se le dise, celle qui a fait refaire son nez il y a quelques années apprécie de moins en moins qu'on la drague lourdement sur ses réseaux... ou pire, que l'on passe par ses amis pour tenter de l'approcher. "Merci de me laisser tranquille ainsi que mes potes !! Je ne souhaite rencontrer personne", a-t-elle tout d'abord statué alors qu'elle profitait du beau temps d'Ibiza avec ses copines Aurélie Dotremont, Laurie Marquet et Nadège Lacroix.

Et la belle, qui multiplie les clichés sexy en bikini pour le plus grand bonheur de ses admirateurs, de poursuivre pour être encore plus claire : "Quand je dis 'rencontrer personne', c'est uniquement pour vous les mecs ! Inutile de m'écrire ou d'écrire à mes potes pour vous arranger des dates avec moi ! C'est gavant vraiment, pour eux comme pour moi !!! MERCI !"

Le message est passé !