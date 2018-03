Mélanie Doutey câlinée par ses parents, applaudie par Nagui et son épouse

Mélanie Doutey et Michel Fau forment un duo irrésistible dans la pièce Douce amère, jouée aux Bouffes Parisiens. Pour la générale du spectacle le 25 mars, la comédienne dernièrement vue dans la série de Zabou Breitman, Paris etc., et le roi des planches qui a brillé dans Fleur de cactus, étaient aux anges devant les spectateurs, entourés de leurs partenaires de scène Rémy Laquittant, Christophe Paou et David Kammenos.

Ainsi, les deux acteurs, très complices, ont reçu les acclamations de leurs proches. Mélanie Doutey a pu compter sur la présence complice de ses parents, tous deux comédiens : Alain Doutey et Arielle Semenoff. Parmi la longue liste des convives VIP, se trouvaient notamment le présentateur Nagui, féru de théâtre, et son épouse Mélanie Page. Il a eu le plaisir de retrouver son collègue de la télévision, Stéphane Plaza. Ce dernier s'est aussi lancé dans une carrière sur les planches, avec le spectacle Le Fusible. Figures du PAF aussi, Philippe Gildas et Jean-Claude Narcy, étaient de la partie.

Les humoristes Claudia Tagbo, Régis Laspalès et Florence Foresti, le fils de Bébel, Paul, et son épouse Luana Belmondo, la chanteuse Cécilia Cara, les metteurs en scène Bernard Murat et Régis Wargnier, l'écrivaine Katherine Pancol, l'homme d'affaires Dominique Desseigne et l'ancien ministre Jean-Louis Debré étaient dans la salle. On citera également les comédiens Michel Bouquet, Richard Anconina, Nicolas Briançon, Evelyne Buyle, Pascal Demolon, Gérard Hernandez, Manuel Gélin, Florence Darel, Myriam Boyer, Mathilda May, Nicolas Vaude, Gaël Giraudeau, Caroline Silhol ou encore Stéphane Hillel.

Douce amère, le résumé par Michel Fau lui-même, comédien et metteur en scène de cette pièce signée Jean Poiret : "Le spectacle offre un portrait de femme insolent et imprévisible : Elisabeth quitte un mari caustique et envoûtant pour être libre, elle séduit et agace trois hommes qui ne sont que trois fantasmes (elle traite même le plus jeune d'homme-objet)... Ce jeu érotico-mondain deviendra le reflet cruel de sa propre solitude."