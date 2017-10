Melanie Griffith épileptique : Son divorce avec Antonio Banderas l'a soignée

Le saviez-vous ? On peut guérir... en divorçant. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté Melanie Griffith. La star américaine a révélé être atteinte d'épilepsie lors d'une conférence organisée à l'occasion du Women's Brain Health Initiative, le 19 octobre. Sous les yeux de Sharon Stone, elle a notamment fait écho à deux crises, dont une très grave, en mai 2011, à Cannes. "J'ai eu cette énorme crise [sur un yacht] et ils m'ont évacuée à l'hôpital à Cannes, puis m'ont ensuite ramenée sur le bateau. Ensuite, j'ai eu encore une crise, et je suis retournée [à l'hôpital]. J'ai passé une électroencéphalographie et ils l'ont étudiée sérieusement. A mon retour aux Etats-Unis, j'ai été diagnostiquée épileptique alors que personne ne m'avait rien dit pendant vingt ans, personne n'avait pris la peine de m'ausculter sérieusement", révèle-t-elle.

Le divorce, son remède

Mais aujourd'hui, elle ne souffre plus de ce mal. Et la raison de cet état de santé, c'est Antonio Banderas. Sans l'avoir mentionné pendant la conférence, elle a clairement expliqué que son divorce avec l'acteur ibérique, après dix-huit ans de mariage, a été un déclencheur. En effet, cela fait "trois ans" qu'elle n'est "plus stressée". Il y a un peu plus de trois ans, en juin 2014, les parents de la jeune Stella (19 ans) se séparaient... "J'ai divorcé, ce qui fût un remède pour moi", explique-t-elle sans détour, avec un petit rire. Puis de reprendre, plus sérieusement : "Je ne suis plus stressée. Cela fait trois ans. En tant que femme, on s'occupe de notre famille, on s'occupe de notre mari, nous avons nos enfants, nous avons notre vie, nous prenons soin de notre maison, nous allons aussi travailler, nous ne pouvons pas dormir la nuit parce que nous sommes debout quand les enfants sont debout. Je ne pense pas avoir dormi pendant 35 ans."

Toujours plus sérieuse, la maman de Dakota Johnson s'est également tournée vers ceux qui n'avaient pas les moyens d'être soignée. Se disant "reconnaissante" d'avoir eu recours aux meilleurs spécialistes, l'actrice âgée de 60 ans met le doigt où ça fait mal : "Si je vivais dans la pauvreté avec quatre enfants et que j'avais eu une attaque, comment aurais-je fait ? Comment la personne lambda obtient de l'aide ?" Effectivement, elle la star hollywoodienne a réussi à s'entourer des meilleurs médecins. Mais ce n'est pas le cas de tout les personnes épileptiques...