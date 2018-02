Melanie Griffith face au cancer : Son visage marqué, elle assume en public !

Pendant que Dakota Johnson faisait battre les coeurs à la première française et mondiale de Cinquante nuances plus claires, sa mère Melanie Griffith faisait elle aussi crépiter les flashs dans une autre capitale européenne. L'actrice américaine de 60 ans est en effet arrivée mardi 6 février au soir à Vienne.

Elle a signé des autographes et comblé de joie ses fans qui l'attendaient devant le Grand Hôtel de la sublime capitale autrichienne. L'ex d'Antonio Banderas est à Vienne pour assister au célèbre bal qui se déroule dans le mythique Opéra de Vienne. Et face à ses fans et aux caméras, Melanie Griffith s'est montrée au naturel, ne cachant pas les conséquences sur son visage du carcinome basocellulaire (un cancer de la peau) qu'elle a récemment fait traiter. Et c'est sans pansement sur le nez, où s'était installée la cellule cancéreuse, qu'elle est apparue.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, où elle est apparue maquillée, Melanie Griffith a fait part de sa joie d'être l'invitée phare de Richard Lugner, qu'elle a d'ailleurs qualifié de "charmant et sexy". La comédienne, qui a annoncé qu'elle porterait pour le bal une robe noire d'Azzedine Alaïa en hommage au regretté créateur, a évoqué ses souvenirs de l'Autriche et notamment de son tournage en 1992 avec Michael Douglas pour le film Une lueur dans la nuit. Elle a également répondu à une question à propos de sa mère Tippi Hedren et du fait qu'elle avait été harcelée par Alfred Hitchcock. "Il a ruiné la carrière de ma mère parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui", a-t-elle déclaré sans phare.