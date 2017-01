Melanie Griffith, première fan de son ex-mari, le "crazy cool" Don Johnson

Complices, les parents de Dakota Johnson étaient déjà réunis sur le plateau du Saturday Night Live en 2015, alors que leur fille était sur scène en tant qu'invitée spéciale : "En décembre 1988, ma mère a animé le SNL. C'est vrai, et juste après le show, mon père s'est mis à genoux devant elle et l'a demandée en mariage pour la seconde fois. Neuf mois exactement après, je naissais", confiait alors au public composé de son papa et de sa maman.

En couple lorsqu'elle avait 14 ans et marié avec lui pendant six mois, Melanie Griffith s'est séparée de Don Johnson en 1976 pour retomber dans ses bras douze ans plus tard et l'épouser de nouveau en 1989 après avoir quitté Steve Bauer, le père de son fils Alexander. En 1995, les deux stars se séparent pour de bon et vivent chacun leur vie de leurs côtés. De 1995 à 2014, la comédienne vivra alors avec Antonio Banderas, le père de sa fille Stella (20 ans).