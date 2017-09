Melanie Griffith : Sans artifices, elle dévoile son second cancer de la peau

Nouvelle frayeur médicale pour Melanie Griffith, qui est atteinte d'un second cancer de la peau en huit ans. Comme l'avait révélé le magazine Us Weekly, la star de 60 ans a récemment démarré un traitement pour venir à bout d'un carcinome basocellulaire qui est situé sur son nez.

Cancer très fréquent aux Etats-Unis, il est causé par une forte exposition au soleil et se traite généralement facilement. A Hollywood, Hugh Jackman s'est régulièrement fait le porte-parole de cette condition qui touche généralement les personnes de plus de 50 ans, lui qui a déjà été opéré six fois.

Quelques jours avant l'annonce de sa maladie dans la presse, l'ex-épouse d'Antonio Banderas avait été photographiée dans les rues de Los Angeles lors d'une journée shopping. Repérée à la sortie d'un supermarché de West Hollywood, la comédienne était au naturel et sans artifices, tâche rouge visible au nez.

En décembre 2009, la maman de Dakota Johnson avait déjà subi une opération chirurgicale afin d'extraire une première tumeur qui était située au niveau de l'oeil. Une intervention qui s'était déroulée avec succès.