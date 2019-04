Mélanie (La Villa, la bataille des couples 2) présente son petit ami Vincent

Dans quelques jours, le tournage de la 2e saison de La Villa, la bataille des couples démarrera pour TFX. Dans cette nouvelle télé-réalité, on sait d'ores et déjà que Mélanie Dedigama participera avec son nouveau petit ami, Vincent.

Afin de nous mettre l'eau à la bouche autour de cette émission, une première vidéo du couple vient d'être dévoilée. Dans celle-ci, l'ex-candidate de Secret Story 10 passée par La Villa des coeurs brisés 4 – émission dans laquelle sa problématique était "J'ai un coeur de pierre" – présente l'homme qui partage désormais sa vie. Elle lance ainsi : "Aujourd'hui, je suis folle amoureuse d'un homme que je trouve incroyable. Il est beau, il est gentil, il a tout pour lui, c'est quelqu'un de sain, d'honnête, de loyal... Enfin bref, il a toutes les qualités du monde. Mon homme est quelqu'un d'incroyable, je pense qu'il va beaucoup vous plaire. (...) Il est toujours là pour moi, il est toujours de bonne humeur, il est parfait, je ne sais pas quoi vous dire de plus."

Après cette introduction particulièrement dithyrambique, Mélanie s'est dirigée vers son compagnon afin de nous dévoiler son apparence physique. "Regardez comme il est beau l'amour de ma vie ! Il s'appelle Vincent, je l'aime plus que tout !", a-t-elle ajouté en se filmant à ses côtés. Et le fameux Vincent de rebondir : "On a hâte de participer... J'espère que tu m'as pas trop survendu, bébé, hein ? Parce qu'ils vont être déçus. Je suis très content de faire cette émission avec toi, mon bébé. J'espère que ça va bien se passer."

