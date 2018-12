Mélanie Laurent : Son énorme fail devant un réalisateur

Consacré à la Mostra de Venise 2018 avec un Lion d'or, le nouveau film d'Alfonso Cuarón, Roma, est on ne peut plus attendu. Le long métrage ne sortira pas au cinéma, mais directement sur Netflix le 14 décembre prochain. Chronique d'une année tumultueuse dans la vie d'une famille de la classe moyenne à Mexico au début des années 1970, Roma s'est toutefois offert une avant-première dans l'un des temples de la cinéphilie parisienne, le Max Linder, mercredi 12 décembre 2018.

Sur le tapis rouge, le réalisateur mexicain – à qui on doit notamment Les fils de l'homme, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et le multi-primé Gravity – était de la partie, tout comme des invités prestigieux : Tahar Rahim et Mélanie Laurent. C'est cette dernière qui était chargée d'introduire le réalisateur de Roma au public présent. Mais lors de son discours, l'actrice française a fait une énorme boulette...

"Son talent a permis de faire de Sergi Lopez un monstre dans l'inoubliable Le Labyrinthe de Pan", aurait notamment déclaré la comédienne selon Vanity Fair. Au détail près que le sublimissime Labyrinthe de Pan a été réalisé par... Guillermo Del Toro, un confrère mexicain de Cuaron.

De quoi déclencher quelques moqueries sur les réseaux sociaux, où le raté de Mélanie Laurent a été relayé...