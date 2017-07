Mélanie (Les Anges 9) : Ses nouvelles lèvres après la chirurgie esthétique !

Mélanie, candidate des Anges 9 sur NRJ12, a à son tour cédé à l'appel du bistouri... En effet, en story Snapchat et Instagram, la jolie blonde s'est filmée lors de son rendez-vous chez son chirurgien, à Paris. Une fois arrivée sur place, Mélanie a annoncé qu'elle était là pour avoir "de jolies lèvres".

"Aujourd'hui, c'est fini le contouring", a même ajouté celle qui s'est récemment exprimée sur sa virginité au micro de Sam Zirah. Seulement, la jeune femme a tenu à s'expliquer sur ce recours à la chirurgie esthétique. Si elle saute le pas, c'est parce qu'"apparemment [elle a] une malformation" au niveau des lèvres. Après quelques minutes sous anesthésie, la candidate de télé-réalité a dévoilé ses nouvelles lèvres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble ravie du résultat...

Mais, quelques jours plus tôt, la jeune femme avait été confrontée à plusieurs interrogations d'internautes quant à un possible recours à la chirurgie esthétique. Et, via Snapchat, celle qui avait craqué pour Fabrice Sopoglian, le parrain des Anges, avait tenu à mettre les choses au clair : "Mes potos d'amour je ne me suis rien fait refaire, c'est juste le contouring you know ou pas."

Avant elle, Coralie Porrovechio et Mélanie Da Cruz, toutes les deux ex-candidates de Secret Story 9 (NT1), se sont également offert une nouvelle bouche. Seulement, pas question de passer par la chirurgie esthétique. Les deux jeunes femmes ont testé une méthode "non invasive et sans injection" visant à repulper les lèvres "par haute fréquence à base d'acide hyaluronique".