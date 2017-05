Mélanie (Les Anges 9), très cash : "Evy est une erreur de la nature"

Mélanie (Les Anges 9) n'est ni une "racaille" ni "une erreur de casting", encore moins "bipolaire", et elle veut le faire savoir !

Alors que sa rivale Evy (révélée dans Les Princes de l'amour sur W9) a multiplié les critiques à son égard via diverses interviews, "Melanight" a profité d'un entretien mené par Sam Zirah pour lui répondre.

"Elle n'est pas crédible, elle me critique mais elle aimerait être moi (...) Je préfère être une racaille qu'une tchoin [c'est à dire une "fille facile", NDLR] et je suis peut-être une erreur de casting mais elle c'est une erreur de la nature !", a lancé la jolie blonde avec aplomb. Et de s'expliquer pour l'emploi du mot "tchoin" : "Elle avait déjà très mauvaise réputation dans Les Princes et je supporte pas les gens qui font semblant. Quand t'es une fille un peu légère, au moins assume-toi ! Dans Les Anges elle n'a pas assumé avec Senna. Toute la journée, elle twerkait devant Senna ! Au milieu de la nuit, elle attendait que tout le monde dorme pour aller dans le lit de Senna qu'elle réveillait pour se frotter à lui..."

Ensuite, Mélanie est revenue sur sa soi-disant "bipolarité" avec Evy. "Je ne suis pas bipolaire, je tiens à le dire. Oui je pète des câbles, je suis un peu extravertie mais Evy ne sait pas ce qu'est la définition de la bipolarité mais on ne lui en veut pas. C'est une maladie. On lui pardonne son manque de culture générale ou d'éducation... mais quand un truc me plaît pas, je le dis. Tu peux être ma super copine, du jour au lendemain, si tu fais un truc de mal, je vais te dire que ça va pas !", a expliqué la jeune femme.

Le message est passé...