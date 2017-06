Mélanie (Les Anges 9) victime de propos antisémites ? Sa révélation sur Kim Glow

À l'époque des débuts du tournage de la saison 9 des Anges de la télé-réalité à Miami en janvier dernier, Mélanie Amar et Kim Glow étaient très proches, c'est un fait. Les starlettes ne se quittaient jamais, jusqu'à ce qu'un garçon s'immisce entre elles. Mais près de six mois plus tard, la blonde au caractère bien trempé a souhaité revenir sur les circonstances réelles de leur éloignement, et l'histoire est surprenante.

Souvenez-vous, lors de son retour au beau milieu de l'émission d'NRJ12, la starlette blonde s'était montrée plus que remontée contre la petite amie de Sylvain Potard. Dans une interview qu'elle a accordée à notre confrère Sam Zirah, Mélanightt a expliqué qu'elle avait entre-temps appris que la bimbo au booty XXL l'avait "traitée de sale juive", rien que ça.

Au cours d'un jour off où "elle avait un peu trop bu", Tata Kimmy se serait donc permise de tenir des propos désobligeants et antisémites à l'encontre de Mélanie : "Je n'étais pas présente, mais c'est Sarah et Vincent qui me l'ont dit. Et dans l'une des vidéos que Sarah a enregistrées, on l'entend très bien dire 'elle est où, cette sale juive de Mélanie ?'."

Depuis que l'aventure est terminée, les deux Anges se sont réconciliées lors de l'enregistrement de la Summer Class du Mad Mag qui sera notamment diffusée à partir du 3 juillet sur le canal 12 de la TNT. "Au départ, elle a nié. Après, on est parti s'expliquer toutes les deux et là, elle m'a dit qu'elle ne se souvenait pas d'avoir dit ça, qu'elle n'était pas elle-même et qu'elle était désolée", explique la starlette. Des retrouvailles tendues mais qui n'ont pas manqué de réconcilier les deux bombes de Anges 9. Ouf !