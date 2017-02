Melanie Lynskey et Jason Ritter seront bientôt mari et femme. L'actrice, qui a incarné Pauline Parker dans les Créatures céleste et Rose dans la série Mon oncle Charlie, a annoncé la bonne nouvelle à la télévision. "Oui, je vous l'annonce : il est désormais mon fiancé", a-t-elle déclaré lors de son passage dans l'émission Hollywood Today, cette semaine.

L'acteur de 37 ans a fait sa demande de manière simple mais efficace, alors qu'ils étaient tranquillement installés sur le canapé de leur salon. "Je ne l'ai pas vu venir, c'était trop mignon", a précisé la jolie Néo-Zélandaise de 39 ans. Visiblement, le couple avait l'intention de rester plutôt discret sur le sujet avant que Melanie ne fasse son annonce puisqu'elle continue de parler de Jason comme de son "petit ami" sur les réseaux sociaux.

Le couple se fréquente depuis quatre ans maintenant, après s'être rencontré sur le plateau de tournage du film The Big Ask. Ils ont ensuite travaillé ensemble sur We'll Never Have Paris il y a trois ans et sur The Intervention l'an passé. Ce sera la première fois que le fils de John Ritter et Nancy Morgan convolera en justes noces. En revanche Melanie Lynskey a déjà été mariée par le passé à son partenaire de scène Jimmi Simpson, dont elle a divorcé en 2012 après cinq ans de mariage.

