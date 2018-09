Mélanie Maudran (Un si grand soleil) : L'impact du feuilleton sur sa vie privée

Après plusieurs années d'absence, Mélanie Maudran, faisait son grand retour à la télévision le 27 août 2018. Les téléspectateurs de France 2 ont pu la découvrir, ou la redécouvrir, dans Un si grand soleil, la nouvelle série de la deuxième chaîne française.

Un retour gagnant pour la comédienne de 39 ans qui a longtemps mis sa carrière entre parenthèses. La raison ? Mélanie Maudran préférait se consacrer à sa vie de famille, elle qui est maman de deux jeunes garçons (Tom et Léo, nés en 2014 et 2015) qu'elle a accueillis avec son mari, le tennisman Thierry Ascione. Mais, à la lecture du scénario d'Un si grand soleil, la jolie blonde a un déclic et souhaite se remettre en selle.

Contrainte de se déplacer à Montpellier chaque jour pour les besoins du tournage, Mélanie Maudran évoque son organisation pour nos confrères de Télé Loisirs, elle qui ne supporte pas l'idée d'être éloignée de ses enfants : "Au début, je faisais des allers-retours, mais force a été de constater que ma vie professionnelle se trouvait à Montpellier, et cela a eu un impact sur ma vie personnelle. Il est vite devenu évident qu'il fallait qu'on s'installe dans cette ville."

Alors que "toute la famille est embarquée dans le projet" comme elle le souligne, Mélanie Maudran peut de nouveau penser à elle et à ses ambitions de comédienne. Soutenue par son mari dans sa démarche, elle est désormais une femme comblée sur tous les plans.

