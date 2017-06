Mélanie (Moundir et les apprentis aventuriers 2) : "Bastien m'a mise à la porte"

Depuis déjà quelques semaines, Mélanie et Bastien – que l'on a notamment pu voir pour la première fois dans la dixième saison de Secret Story – font énormément parler d'eux... mais surtout de leur relation. La veille de leur départ pour la deuxième saison de Moundir et les apprentis aventuriers, le couple se séparait dans des conditions plus que houleuses. La belle brune est revenue sur sa relation avec son ex.

"Mon après-Secret Story a été diffi­cile, je suis sortie de trois mois d'en­fer­me­ment intense où j'avais été assez malme­née. Avec Bastien, nous avons appris à nous décou­vrir dans le contexte de la vraie vie, avec tous les plai­sirs et les problèmes du quoti­dien. Nous nous sommes instal­lés ensemble, raconte-t-elle à nos confrères de TV Mag. Nous avons eu l'im­pres­sion d'être embarqués dans quelque chose qui nous échappe. D'être obli­gés de rendre des comptes et de justi­fier nos moindres faits et gestes."

Celle qui se faisait insulter par Nikola Lozina sur Twitter évoque également les circonstances de sa rupture avec le jeune homme : "Bastien m'a mise à la porte de notre appar­te­ment. Cela faisait quelque temps que ça n'al­lait plus entre nous. (...) Entre nous, c'était les montagnes russes, on s'ai­mait comme chat et chien. C'était trop passion­nel et, à la longue, c'était usant." Depuis la fin de l'émission à laquelle ils ont participé en duo, tout irait mieux entre eux : "Aujourd'­hui, Bastien et moi, nous nous parlons et nous nous enten­dons très bien."

Ne sera-t-il pas jaloux de voir son ex à l'écran dans la prochaine saison Des princes et des prin­cesses de l'amour sur W9 ? Il ne manque plus qu'à attendre la diffusion du programme cet été...