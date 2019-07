Mélanie Thierry : Angélique à la Fashion Week, avec Béatrice Dalle

La Fashion Week de Paris vit déjà ses derniers instants ! Cette folle semaine en deux parties (consacrée aux nouvelles collections masculines et Haute Couture) aura suscité l'intérêt de nombreuses célébrités. Mélanie Thierry et Béatrice Dalle ont retrouvé la ferveur de l'événement en assistant à un précieux cocktail...

Une prestigieuse marque de bijoux s'est glissée dans le calendrier de la Fashion Week Haute Couture ! David Yurman a posé ses valises à Paris et en a sorti les pièces de ses nouvelles collections, des accessoires que Mélanie Thierry a eu la chance de découvrir. Lundi 1er juillet 2019, l'actrice de 37 ans et héroïne du film Le vent tourne (sorti en septembre 2018) s'est rendue au Ritz, place Vendôme, pour le cocktail de présentation David Yurman.

Mélanie Thierry n'était pas l'unique personnalité présente au Ritz. Comme la compagne du chanteur Raphaël (avec qui elle a récemment assisté à la finale de Roland-Garros), ultrachic en costume blanc et top noir, une Béatrice Dalle toute de noir vêtue, Élodie Bouchez, Marie-Ange Casta stylée et décontractée en jean, Alice Isaaz (dans Le Mystère Henri Pick, sorti le 6 mars 2019) et le mannequin Iman Pérez (fille de l'acteur Vincent Pérez) étaient également présents.

La Fashion Week parisienne consacrée à la Haute Couture a commencé dimanche 30 juin 2019, une semaine après la fin de la Fashion Week masculine. Elle s'achèvera ce mercredi 3 juillet. La journée du jeudi 4 juillet sera dédiée aux présentations des collections de Haute Joaillerie.