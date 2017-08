Mélanie Thierry et Raphaël: Couple séparé à Angoulême devant Depardieu/Deneuve

Rendez-vous devenu incontournable pour le cinéma français, le Festival du Film Francophone d'Angoulême s'est refermé dimanche 28 août avec un beau palmarès décerné par le jury de John Malkovich. Avant le grand final, de nombreuses stars ont défilé à Angoulême, afin de présenter les films qui feront l'événement en cette rentrée cinématographique.

Vendredi, Benoît Magimel était au côté de Gela Babluani pour Money. L'acteur qui est aussi attendu à l'affiche de Carbone cet automne faisait coup double puisqu'on l'a retrouvé deux jours plus tard aux côtés de Feodor Atkine et Mélanie Thierry, laquelle a dû croiser sur son chemin son chéri Raphaël, membre du jury. L'actrice présentait le film La Douleur, dans lequel joue aussi Benjamin Biolay.

Ce même vendredi, Swann Arlaud et Sara Giraudeau présentaient Petit paysan, le premier long métrage français d'Hubert Charuel, remarqué à la Semaine de la critique à Cannes cette année. Le film allait faire sensation puisque dimanche, c'est à lui qu'on remettra le Valois de Diamant, mais aussi un prix d'interprétation pour Swann Arlaud, et un autre pour sa musique composée par Myd. Le soir venu, Angoulême se paraît de ses plus beaux atours pour accueillir deux mythes du cinéma français, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, le tout sous les yeux de Juliette Binoche. Le couple dévoilait en avant-première la comédie Bonne pomme, laquelle sortira sur nos écrans le 30 août.

Samedi 26 août, c'est Fabrice Eboué qui levait le voile sur son nouveau film, Coexister, avec Amelle Chahbi et Guillaume de Tonquédec. Les frères Foenkinos étaient eux accompagnés de Karin Viard et Anaïs Demoustier pour la comédie Jalouse, l'histoire d'une professeure de lettres divorcée, passant quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Benjamin Laverhne et Jean-Pierre Bacri étaient quant à eux de la partie pour défendre le très attendu Sens de la fête, nouveau film des réalisateurs d'Intouchables, Olivier Nakache et Eric Toledano.