Mélanie Thierry et Raphaël : En couleurs et stylés pour Roland-Garros

Une atmosphère d'amour a plané sur l'édition 2019 du tournoi de Roland-Garros. Le célèbre tournoi de tennis parisien a attiré de nombreux couples et la compétition n'est pas encore terminée.

La journée du 7 juin 2019 a vu défiler plusieurs personnalités au Village de Roland-Garros, rendez-vous incontournable avant d'aller prendre place dans les tribunes VIP. Parmi elles, un couple extrêmement discret qui a accepté de jouer le jeu du photocall : Mélanie Thierry et Raphaël.

Pour cette nouvelle venue à la Porte d'Auteuil, Mélanie Thierry a opté pour un pantalon de velours vert associé à une chemise blanche aux manches retroussées et une paire de sandales estivales. Malgré les conditions climatiques délicates à cause de la tempête Miguel, l'actrice de 37 ans n'a pas fait l'impasse sur les lunettes de soleil. Raphaël avait lui aussi des lunettes de soleil mais a jugé bon de les laisser dans sa veste en jean. Le chanteur de 43 ans a misé sur un look jean associé à un accessoire qu'il affectionne tout particulièrement : les chapeaux. Lors de sa venue à Roland-Garros en 2018, Raphaël en portait un. Tout comme cette année, il était accompagné de la mère de ses deux enfants, Roman, 11 ans, et Aliocha, 5 ans.

Lors de cette journée du 7 juin, le couple a pu assister à la victoire très facile de Rafael Nadal sur Roger Federer. Le tennisman espagnol a décroché sa 12e finale à Roland-Garros. La demi-finale entre Novak Djokovic et Dominic Thiem a malheureusement été interrompue en raison de