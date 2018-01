Mélanie Thierry et son chéri Raphael : Leur rituel du Nouvel An très spécial...

Emmanuel Finkiel a choisi Mélanie Thierry pour incarner le rôle de Marguerite Duras dans son long métrage La Douleur, au côté de Benoît Magimel et Benjamin Biolay. Le rôle est puissant, le tournage forcément épuisant, mais l'actrice peut compter sur sa famille pour lui permettre de garder les pieds sur terre. Maman d'Aliocha, 4 ans, et Roman, 9 ans, la compagne de Raphael met un point d'orgue à consacrer le plus de temps possible avec les siens. Pour le magazine Elle, l'artiste révèle d'ailleurs comment ils ont passé leur Saint-Sylvestre...

Sur son compte Instagram, Raphael a posté une photo en kilt le 1er janvier. La journaliste du magazine Elle demande alors à Mélanie Thierry pourquoi il a choisi cette tenue folklorique écossaise : "C'est comme ça qu'on passe notre réveillon, on en a fait un rituel. Toute la famille et nos amis s'habillent en kilt, même nos deux petits garçons. Et à minuit pile, on mange des lentilles debout. Un vieux proverbe dit qu'autant de lentilles on mangera, autant de pièces d'or on récoltera. Ça n'a jamais marché mais on continue ! [rires]" Le couple va collaborer dans une comédie que le chanteur et écrivain a signé : "C'est irrésistiblement drôle. A défaut d'avoir une famille de cinéma, j'en ai une vraie, autant en profiter !", confie-elle dans le magazine Madame Figaro.