Mélanie Thierry soutenue dans la défaite et radieuse avec son chéri Raphaël

Ils s'étaient fait rares. Voilà bien huit mois que l'on avait pas vu ensemble Mélanie Thierry et son compagnon Raphaël. Les deux tourtereaux, qui n'avaient pas été vu à un événement public depuis l'inauguration du nouvel Hôtel Normandy à Deauville en juin 2016, ont foulé main dans la main le tapis rouge de la 42e cérémonie des César du Cinéma.

Nommée au prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Danseuse, Mélanie Thierry, qui portait une robe en séquin magenta et était parée d'un bracelet Python de la maison Akillis, est hélas repartie bredouille de la soirée. Comme sa partenaire de jeu Lily-Rose Depp, à une différence près. C'est au côté de son homme que la belle Mélanie a profité de la soirée et notamment supporté La Danseuse, film nommé six fois mais récompensé qu'à une seule reprise (pour ses costumes).

Le couple, qui fêtera son 15e anniversaire d'amour cette année, a ainsi laissé à la maison ses deux enfants (Roman, né le 24 mai 2008 et Aliocha, né le 31 décembre 2013) pour rejoindre le gratin du cinéma français et briller en duo sur le tapis rouge.