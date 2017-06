Mélanie Thierry: Tendre instant avec son fils et Raphaël "le meilleur des pères"

L'auteur-compositeur-interprète de 41 ans dont on découvrira en septembre l'album Anticyclone et l'actrice et mannequin révélée au grand public dans Quasimodo del Paris sont en couple depuis quinze ans. Parents d'Aliocha (3 ans) et de Roman (9 ans), ils collaborent sur ce disque : "Ça la terrorisait de chanter, avouait Raphaël au Parisien, mais je l'ai un peu piégée un matin à 9h, à la maison. Je lui ai dit : 'Allez, on fait un essai.' C'est une chanson sur l'intimité d'un couple, je ne me voyais pas la faire avec quelqu'un d'autre. Et Mélanie a chanté spontanément en pyjama." C'est ainsi qu'on pourra entendre sa voix sur le titre La question est why.