Melina et Bill Gates : Le super couple décoré par François Hollande à Paris

Samedi 21 avril à Paris, Bill Gates et son épouse Melinda étaient reçus par François Hollande pour se voir remettre la plus haute distinction, l'insigne de Commandeur de la Légion d'Honneur. À cette occasion, plusieurs personnalités avaient assuré le déplacement à l'Élysée, dont Xavier Niel et son épouse Delphine Arnault, les ministres Ségolène Royal et Marisol Touraine, l'ancien conseiller Jacques Attali, Bernard Kouchner et Christine Ockrent, Nicolas Hulot ou encore Maïtena Biraben et Luc Barruet, cofondateur de l'association Solidarité Sida.

Décoré pour son incroyable engagement humanitaire à travers le monde, le couple à la tête de l'organisation Bill & Melinda Gates Foundation est apparu sur son 31 pour écouter le discours du président français. "Votre fondation, qui soutient 1400 programmes dans plus de 130 pays, dispose d'un budget annuel de 4 milliards de dollars, dont bien des ministères aimeraient disposer", a notamment déclaré le chef d'État sortant. Le fondateur de Microsoft, dont la fortune personnelle est estimée à 87 milliards de dollars (il est l'homme le plus riche du monde), était vêtu d'un costume anthracite, tandis que sa femme avait opté pour une tenue rose claire.

Je n'étais pas préparée à devenir la femme du patron

Auprès de nos confrères de Paris Match, Melinda Gates (52 ans) est volontiers revenue sur sa rencontre avec son mari. Entrée chez Microsoft en 1987 à l'âge de 23 ans en tant qu'ingénieur, la femme d'affaires avait très vite été remarquée par son patron. Il a tout de même fallu plusieurs années à Bill Gates avant de réussir à séduire sa future épouse, rencontrée l'année de son entrée dans l'entreprise lors d'une réunion commerciale à New York. L'entrepreneur, alors âgé de 32 ans, avait osé l'aborder après le meeting. "Ça vous dirait de sortir un soir ?", lui a-t-il glissé. "Je le sentais venir, j'avais bien compris qu'il s'intéressait à moi, mais je n'étais pas préparée à devenir la femme du patron", a-t-elle expliqué. Sept ans plus tard, en 1996, le couple se mariait.

Melinda et Bill Gates sont parents de trois enfants, Jennifer (21 ans), Rory (17 ans) et Phoebe (14 ans). Bien avant leur naissance, ils avaient décidé que leur fortune personnelle irait directement à leur fondation humanitaire et que leur progéniture recevrait un simple pourcentage de leur richesse. "Ils sont d'accord. L'argent n'a jamais été notre moteur. (...) Ce qui m'émeut, c'est de savoir si, oui ou non, on peut changer le monde. (...) Ma cause fétiche, c'est l'émancipation des femmes. On gagne tout à miser sur elles. Aider financièrement une femme plutôt que son mari, c'est avoir deux fois plus de chances qu'elle investisse dans la santé, l'éducation et le bien-être de ses enfants", a sagement conclu Melinda Gates.