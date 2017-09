Melissa Joan Hart : Privée de vacances, elle râle et se fait tacler...

Melissa Joan Hart aurait mieux fait de prendre un peu plus le temps avant de se plaindre de l'annulation de ses vacances. L'ex-star de la série Sabrina l'apprentie sorcière a posté sur les réseaux sociaux une remarque qui lui a valu un torrent de critiques...

L'actrice américaine de 41 ans avait posté une capture d'écran, supprimée depuis, indiquant que l'ouragan Maria, classé en catégorie 5, arrivait sur la République dominicaine. En légende, elle ajoutait : "Et juste comme ça, notre séjour en famille est annulé. Quelle poisse mais on prévoit de séjourner au @nickresortpuntacana une autre fois dans l'année." La star aurait mieux fait de se taire car les internautes lui ont reproché son égoïsme et son manque de compassion alors que l'ouragan a déjà fait plus d'une dizaine de morts. "Vous devriez être plus préoccupée par les personnes qui y vivent plutôt que par vos vacances sans signification" ou "Aucune compassion pour gens qui ont tour perdu. Honte à elle" peut-on lire.

Melissa Joan Hart a, depuis, multiplié les messages de soutien...