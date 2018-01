Melissa Johns: Des images sexuelles de l'actrice handicapée fuitent, elle assume

Comme tant d'autres stars des écrans, Melissa Johns a été victime d'un piratage qui s'est traduit par la mise en ligne d'images intimes, à connotation sexuelle, qui n'auraient jamais dû être exposées au public. Mais comme peu d'autres, l'actrice anglaise, qui jouait l'an dernier un personnage lesbien en plein triangle amoureux dans un arc d'épisodes du très populaire soap Coronation Street, a dû surmonter un handicap pour faire carrière : elle est née avec un seul bras, son bras droit n'étant pas (totalement) formé.

Comme d'autres, Melissa Johns aurait pu être anéantie par la malveillance des hackers. Mais plutôt que de se laisser accabler par sa mésaventure, elle a fait en sorte de retourner la situation à son avantage, forçant le respect et faisant la nique aux médias britanniques la disant dévastée. Sur son compte Instagram, la jeune femme a crânement affronté les faits avec une photo éloquente (la montrant bondissant joyeusement sur la plage, son demi-bras brandi et sa main gauche formant le V de la victoire) : "Il y a une semaine, écrivait-elle dans l'après-midi de ce dimanche 21 janvier 2018, j'ai découvert que des photos privées ont été divulguées sur Internet par un pirate. Des photos privées, intimes et comiques entre mon partenaire et moi. La presse me dit "effondrée". Que c'est "l'enfer". Ce n'est pas du tout ma vision. Presque tout ce que je fais, je le dédie à mon combat en faveur des femmes en situation de handicap. Je n'ai pas l'intention de revenir sur mes principes maintenant. Ceci étant dit, je voulais faire connaître ma position."

"Une femme avec un handicap a le droit d'avoir une vie sexuelle"

S'ensuit un communiqué très développé : "J'ai toujours pensé qu'on ne m'a pas donné ce corps sans raison. Mais parce que quelqu'un, quelque part, savait que j'aurais la force de faire avec. Depuis toujours, à l'école déjà, où on se moquait de moi et où on faisait des commentaires inappropriés sur mon bras, j'ai appris à faire face d'une manière calme et positive. Il s'agissait d'un échange intime qui a eu lieu dans un cadre privé entre mon petit ami et moi, et il est totalement inacceptable qu'on manque à ce point de respect pour la vie privée des gens. Toutefois, en tant qu'ambassadrice de femmes qui ne font qu'un avec leur corps et qui n'en ont pas honte, je ne vais pas changer d'avis maintenant et tourner le dos à mes propres principes. Je suis fière de mon corps. Il est beau. Et j'ai le droit d'en profiter et d'avoir une vie personnelle et romantique comme toutes les femmes - quel que soit leur corps, sa forme et sa taille.