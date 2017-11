Melissa Meeks : L'épouse bafouée de l'ex-taulard victime d'une fausse couche

Voilà quatre mois que Jeremy Meeks, ex-taulard reconverti en mannequin, roucoule avec Chloe Green (26 ans), héritière du groupe Topshop. Inséparables depuis fin juin, date à laquelle ils avaient été photographiés pour la première fois lors de vacances romantiques en Turquie, les tourtereaux ne se quittent plus, exhibant leur amour aux quatre coins du globe... au grand dam de Melissa Meeks, l'épouse bafouée du top de 33 ans.

Quittée du jour au lendemain par son mari, qui lui a préféré une femme plus jeune qu'elle, l'infirmière de 38 ans traîne sa peine et se remet difficilement de ce coup dur. Avant de connaître la célébrité et de fréquenter Chloe Green, Jeremy Meeks formait un couple en apparence heureux avec Melissa, épousée en 2008. Le duo est parent d'un garçon, Jeremy Jr. (8 ans), qui ne verrait plus autant son papa qu'avant depuis que celui-ci vit pleinement sa romance avec la it-girl britannique. Il y a quelques jours, Melissa Meeks s'est d'ailleurs rendue dans un tribunal de Los Angeles pour réclamer une pension alimentaire à son ex-compagnon, lequel manquerait à ses obligations de père.

Interviewée lundi 6 novembre 2017 par le site Radar Online pour évoquer sa rupture douloureuse avec le père de son enfant, Melissa Meeks a fait une terrible révélation : elle a été victime d'une fausse couche. "Non seulement je faisais le deuil de ma vie et de mon mari, mais j'ai aussi eu le chagrin de faire face à la perte d'un enfant au même moment", a-t-elle révélé. C'est en apprenant la liaison de son mari avec Chloe Green et en visualisant les photos de leur escapade en Turquie que Melissa Meeks, rongée par le "stress", a remarqué des choses inhabituelles. "Je saignais continuellement. Je pensais seulement traverser un cycle de règles intense. J'ai fini par en parler avec mon docteur, lui décrivant l'endroit où j'avais mal et les saignements. Il m'a dit que, d'après ce que je lui disais, c'était probablement une fausse couche", a-t-elle conclu.

Melissa Meeks n'a toutefois pas précisé si elle avait appris sa grossesse avant le drame, ni si son époux était au courant.