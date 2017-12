Melissa Rauch (Big Bang Theory) : Maman pour la première fois

Melissa Rauch, alias Bernadette Rostenkowski dans la série à succès The Big Bang Theory, est maman pour la première fois. L'actrice américaine de 37 ans a donné naissance à une petite fille.

La comédienne, mariée à Winston Beigel, a partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram. "Je suis plus qu'heureuse de pouvoir vous annoncer que notre petite fille, Sadie Rauch, est arrivée et que nos coeurs débordent déjà d'amour pour elle. Je n'oublierai jamais le chemin difficile que nous avons dû traverser pour en arriver là. Donc à toutes les personnes qui sont encore sur ce chemin : je vous envoie tout mon amour", a-t-elle écrit

Un peu plus tôt dans l'année, Melissa Rauch avait révélé à ses fans avoir déjà fait une fausse couche dans le passé. Avec l'arrivée de Sadie, la star a d'ores et déjà reçu son plus beau cadeau de Noël !