Melissa Sue Anderson (La Petite Maison) : Épouse et mère comblée à 55 ans

Il y a quatre ans, les acteurs de la série iconique se sont réunis : "C'était formidable de les revoir, après toutes ces années. La veille, j'avais même dîné avec Michael Jr, le fils de Michael Landon, se souvient-elle. Nous avons parlé du bon vieux temps. Michael est parti depuis tellement longtemps, maintenant. Quand j'ai eu 54 ans [en 2017, NDLR], cela m'a fait vraiment bizarre. J'ai réalisé que j'avais l'âge qu'il avait au moment de sa mort..."

Deux enfants "formidables"

Après la fin de La Petite Maison dans la prairie au début des années 1980, l'actrice américano-canadienne a fondé sa famille avec son mari, le scénariste et producteur Michael Sloan. À 55 et 71 ans, Melissa Sue Anderson et son époux ont récemment célébré le mariage de leur fille aînée. "Piper et Griffin sont deux enfants formidables. J'ai beaucoup de chance de les avoir, a-t-elle confié. Griffin étudie maintenant le droit. J'attends avec impatience de le voir exercer en tant qu'avocat ! (...) Et Piper travaille à la Fondation de recherche contre le lymphome. Ma fille aime son travail, mais ce qui lui plaît surtout, c'est d'aider d'autres gens."