Melissa Theuriau (Au Tableau!) "émue et touchée" par Jamel Debbouze

Ce mercredi soir, C8 diffuse trois nouveaux entretiens dans l'émission Au Tableau !, avec pour invités le politique Manuel Valls, le ministre écologiste Nicolas Hulot et un certain Jamel Debbouze. Alors que l'humoriste est de retour sur les planches avec son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel, il a accepté de répondre aux questions des enfants d'Au Tableau !, une émission produite par... Melissa Theuriau, laquelle n'est autre que sa chérie à la ville.

Invitée de l'émission Buzz TV ce mercredi 7 février, l'ex-présentatrice a évoqué la présence du père de ses deux enfants, Lila (6 ans) et Léon (9 ans), dans l'émission. "Je me suis longtemps interdite de recevoir Jamel", explique Melissa qui avait reçu Omar Sy lors de la dernière émission parce qu'il "était intéressant d'ouvrir avec lui et légitime en tant que personnalité préférée des Français". Pourquoi Jamel Debbouze ? "À la fois le parcours", assure l'intéressée, "et puis parce que les enfants en avaient très envie depuis longtemps".

"Un beau moment de télévision"

"Convaincue" que son mari serait "cueilli par la spontanéité des enfants", Melissa Theuriau a donc brisé cette interdiction. Et bien lui en a pris visiblement. "J'ai été émue et touchée, bien que stressée en régie [...] Il y a des moments où Jamel est vraiment déstabilisé, où il hésite, met du temps à répondre, il y a des moments qui sont très émouvants, très touchants, avec une classe silencieuse qu'on a rarement", avoue Melissa Theuriau qui assure ne pas avoir "mis un nez dans les séances de préparation".

"On a l'impression de bien le connaître dans les médias, avec un trublion et quelqu'un qui fait beaucoup de pirouettes, et là il en fait moins. En régie, on a tous été touchés par sa prestation, et je suis sûre que c'est un beau moment de télévision", a-t-elle ajouté.