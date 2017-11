Melissa Theuriau : Les enfants d'Au tableau à l'origine des questions ? Réponse

Dimanche 5 novembre 2017, Au tableau fera son retour sur C8 avec trois nouvelles personnalités : le premier ministre Edouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo et la personnalité préférée des Français Omar Sy. A cette occasion, la productrice de l'émission Mélissa Theuriau était l'invitée du Tube (Canal +) ce samedi 4 novembre. Et, après avoir expliqué comment le programme a été imaginé, elle a répondu à une interrogation qu'avaient probablement tous les téléspectateurs : les enfants sont-ils à l'origine de leurs questions ?

Après avoir découvert un magnéto où l'on peut entendre des enfants demander au bras droit d'Emmanuel Macron "pourquoi tous les premiers ministres sont blancs ?" ou "En fait, vous changez de parti comme de cravate ?!", la femme de Jamel Debbouze a assuré : "C'est vraiment des questions qui viennent des enfants, sinon ça n'avait aucun interêt, en tout cas pour moi, de partir dans cette aventure. La raison principale qui me donne envie de continuer, c'est d'avoir la fraîcheur et la spontanéité de ces enfants. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des nouveaux qui rejoignent cette joyeuse troupe et surtout qu'on les laisse libres de poser leurs questions dans une séance qu'on organise en amont. Et on cueille les questions qui semblent les plus pertinentes."

Afin de prouver ses dires, Mélissa Theuriau a accepté de dévoiler en exclusivité des images de l'une de ces fameuses séances, avant de conclure : "Ce sont leurs questions. On les aide d'ailleurs parfois à les simplifier et à les vulgariser."

Ne jamais sous-estimer un enfant donc...