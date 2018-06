Mélissa Theuriau prête à remplacer Laurent Delahousse ? Sa réponse dans TPMP

Mercredi 13 juin 2018, Mélissa Theuriau était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. À cette occasion, la journaliste de 39 ans est revenue sur ses propos tenus sur RTL samedi dernier à travers lesquels on pouvait comprendre qu'elle était intéressée par l'une des cases de Laurent Delahousse, le 20h30 le dimanche sur France 2.

Invitée à revenir sur cette sortie et à indiquer si elle souhaitait effectivement s'approprier ce créneau à la défaveur du présentateur de 48 ans, Mélissa Theuriau a indiqué : "J'ai pas dit ça ! On m'interrogeait sur des programmes que j'aimais et j'ai cité ce que fait Laurent Delahousse après son JT, le 20h30 le dimanche. J'aime ce moment de débat culturel où il réunit deux personnes, je trouve que c'est un beau moment. Ça me plairait, oui, mais ça appartient à Laurent Delahousse qui incarne le JT. (...) Il faut remettre dans le contexte !"

Samedi, la compagne de Jamel Debbouze – qui a quitté l'univers de l'animation télé en 2012 – lâchait face à Éric Dussart et Jade sur RTL dans On refait la télé : "C'est un espace hyper intéressant. Je n'aimerais pas faire son JT, mais j'aimerais bien l'espace qu'il a derrière." Et de préciser : "Je veux continuer à avoir du temps pour m'investir dans les documentaires que j'initie, et à côté, je suis jeune, j'ai du temps, je peux faire d'autres choses..."

