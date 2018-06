Mélissa Theuriau prête à remplacer Laurent Delahousse ? Son appel du pied...

Samedi 9 juin 2018, Mélissa Theuriau était l'invitée d'Eric Dussart et Jade sur RTL dans On refait la télé. A cette occasion, la journaliste de 39 ans a accepté d'évoquer l'univers de l'animation et de la présentation d'émissions, univers qu'elle a quitté en 2012 pour se consacrer à la production et à la réalisation de documentaires... mais pour combien de temps encore ?

D'abord questionnée sur le fait qu'elle ait oui ou non refusé de présenter C à vous sur France 5 après le départ d'Anne-Sophie Lapix vers France 2, l'épouse du comédien et humoriste Jamel Debbouze a indiqué avec honnêteté qu'elle avait en partie décliné l'offre à cause de son affection pour Anne-Elisabeth Lemoine. "Ce n'était pas un sujet parce que j'ai réellement encouragé Anne-Elisabeth Lemoine, donc je suis ravie (...) Je suis une de ses ferventes supportrices, une des premières à avoir souhaité qu'elle incarne le programme et d'ailleurs les audiences sont resplendissantes", a-t-elle indiqué. Et de poursuivre en développant un autre argument justifiant son refus, le rythme de travail. "C'est une quotidienne, c'est renoncer à des tas d'autres choses que j'initie, ce n'est pas rien", a-t-elle rappelé.

En revanche, lorsqu'il est question de pouvoir hériter d'une case hebdomadaire, Mélissa Theuriau ne cache pas son intérêt. Notamment par rapport à celle de Laurent Delahousse à 20h30 le dimanche, où ce dernier a le temps d'accoucher des confidences de ses invités. "C'est un espace hyper intéressant. Je n'aimerais pas faire son JT, mais j'aimerais bien l'espace qu'il a derrière", a-t-elle assumé. Bref, qu'on se le dise, la journaliste pourrait bien faire son retour sur nos petits écrans. Cependant, elle garde une exigence : "Je veux continuer à avoir du temps pour m'investir dans les documentaires que j'initie, et à côté, je suis jeune, j'ai du temps, je peux faire d'autres choses..."