Mélissa Theuriau stylée et florale, Virginie Guilhaume, enceinte, rayonne

D'habitude, Mickey, Minnie et leurs nombreux amis font le show à Marne-la-Vallée mais pas le 9 mars dernier. À l'occasion de la promotion de son Festival pirates et princesses qui débutera le 31 mars prochain, Disneyland Paris a organisé une grande soirée au Palais Garnier, plongeant ses invités dans une ambiance magique et féerique.

Ainsi, l'animatrice et productrice Mélissa Theuriau, venue sans son mari Jamel Debbouze actuellement en tournée avec son spectacle Maintenant ou Jamel, est retombée bien volontiers en enfance. Stylée dans un long manteau noir porté avec une jupe courte et un chemisier soyeux fleuri, la maman de Lila et Léon a retrouvé d'autres visages incontournables de la télévision française, Alessandra Sublet et Marc-Olivier Fogiel, avec qui il a posé avec complicité. Enceinte de son deuxième enfant, Virginie Guilhaume a quant à elle opté pour un look entièrement noir. Lancée dans le dernier trimestre de sa grossesse, l'animatrice de 40 ans offrira très bientôt un petit frère ou une petite soeur à son fils Roméo.

Disneyland Paris a aussi largement séduit le monde du septième art puisque plusieurs actrices ont participé à la soirée, notamment les ravissantes Bérénice Béjo et Virginie Efira. La lumineuse Belge de 40 ans s'est démarquée avec une combinaison noire décolletée. L'acteur Tomer Sisley, accompagné de son épouse Sandra à qui il est uni depuis novembre dernier, était également présent, faisant le show au Palais Garnier.

Habitué à baigner dans l'univers des princesses et de Disney avec sa fille Jazz, 5 ans, née de son mariage avec Valérie Bègue, Camille Lacourt a également assisté à la soirée féérique, tout comme le footballeur du PSG Maxwell venu avec ses deux enfants.