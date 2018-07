Mélissandre (Tellement vrai) ex-boulimique : Son incroyable transformation !

Mélissandre avait participé à Tellement vrai sur NRJ12 en 2012. À l'époque, la fillette de 10 ans témoignait dans un sujet sur la boulimie qui s'intitulait Ma fille mange sans cesse. Elle était prête à tout pour apaiser sa faim et pouvait même s'alimenter de bouts de papier et de plastique. Après sa participation, Mélissandre avait été la cible de railleries de la part des internautes, recevant de nombreuses critiques. Aujourd'hui, l'ex-témoin de l'émission a totalement changé.

Mélissandre est maintenant âgée de 16 ans ! Comme les jeunes filles de son âge, l'adolescente est très active sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sur Instagram qu'on la retrouve transformée ! Si elle pesait 83 kg pour 1,48 m à l'époque du reportage de NRJ12, elle a perdu plusieurs kilos. Sur son compte personnel, la jolie brune expose sa nouvelle silhouette et n'hésite pas à prendre la pose.

Sous le charme, les internautes ne sont pas passés à côté de la transformation de Mélissandre. Fini les critiques et les commentaires méchants, l'adolescente ne reçoit plus à présent que des compliments. "Bravo pour ton parcours. Tu es devenue archi belle. Tu es très courageuse. Sois fière de qui tu es maintenant", pouvait-on lire dans sa story Instagram. Voilà une belle revanche sur la vie qui mérite des félicitations et des applaudissements !