Mena Suvari (American Pie) : Mariée pour la troisième fois à 39 ans !

Jamais deux sans trois ! En couple depuis deux ans avec le chef décorateur Michael Hope, Mena Suvari a révélé cette semaine qu'elle l'avait secrètement épousé lors d'une cérémonie organisée cet été. Il s'agit des troisièmes noces pour la star américaine qui avait été mariée une première fois au directeur de la photographe Robert Brinkmann (entre 2000 et 2005), puis une seconde fois au promoteur de concerts italo-canadien Simone Sestito, dont elle avait divorcé en 2012 après dix-huit mois d'union.

Interviewée par le magazine Us Weekly, l'actrice de 39 ans connue du grand public grâce au film American Beauty et à la saga American Pie a confirmé la nouvelle. "C'est génial. Je suis très heureuse, on est très heureux. La troisième fois est la bonne !", a-t-elle assuré. Et d'ajouter au sujet de la cérémonie : "C'était très intime, très beau. Mes plus proches amis étaient présents. C'était très significatif. Après toutes ces années faites de hauts et de bas, c'est vraiment agréable d'être posé, surtout à ce stade de ma vie", a-t-elle ajouté. À l'aube de la quarantaine, la jolie blonde n'exclut pas ainsi de fonder une famille avec son nouveau mari, avec lequel elle se voit bien avoir plusieurs enfants. Nous annoncera-t-elle prochainement un heureux événement ?

Mena Suvari et Michael Hope s'étaient rencontrés en 2016 sur le tournage du film I'll Be Home for Christmas.