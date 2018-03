Mennel (The Voice 7) partie : Voilà comment la production a géré le montage !

On sait enfin comment TF1 et ITV Studios France vont gérer le départ de Mennel dans The Voice. La jeune femme qui a été au coeur d'une vive polémique à cause de ses tweets douteux sur les attentats de Nice ne sera tout simplement plus visible. Explications...

Selon nos confrères de TVMag, celle qui avait enchanté les coachs avec son interprétation d'Hallelujah, mythique morceau de Leonard Cohen, et a décidé de quitter l'émission à cause de la polémique, sera coupée au montage. On ne verra donc pas Mennel participer la semaine prochaine à l'Audition finale ni à l'épreuve des Battles, toutes deux enregistrées il y a plusieurs semaines. Nikos Aliagas fera de son côté un commentaire en voix off.

TVMag précise ensuite que Mennel est allée très loin dans la compétition puisqu'elle a gagné l'Audition finale, les Battles et qu'elle était donc qualifiée pour les live. C'est donc la personne qui l'affrontait qui a été qualifiée. "Nous avons décidé, avec Mika, de qualifier le talent qui était opposé à Mennel lors de ce duel", poursuit la société de production de The Voice. "Pour débuter les grands shows en direct, Mika aura donc une équipe de quatre talents comme les autres coachs", a expliqué ITV Studios France.