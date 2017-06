Mercotte : "J'ai une sale réputation, mais j'assume"

Mercredi 5 juillet, les téléspectateurs de M6 découvriront quelle star gagnera Le Meilleur Pâtissier : Spéciale Célébrités. Pour la redoutable Mercotte, le choix n'a pas été si difficile. Et pourtant, elle est réputée pour ne pas être une crème...

Interrogée par Télé 7 Jours, Mercotte a évoqué sa place dans l'émission. "J'ai une sale réputation, mais j'assume. Tout le monde redoute mon épreuve technique. C'est la plus difficile. En réalité, je suis très gentille ! Ferme, mais juste", tient-elle à signaler. En effet, redoutée par les candidats, la blogueuse culinaire est aussi régulièrement moquée ou critiquée sur la Toile. À 75 ans, cette passionnée au bec sucré, encore inconnue du grand public il y a quelques années, aime trouver le bon dosage avec l'émission : de la rigolade et du sérieux. "Sans vouloir comparer avec l'an dernier, j'ai trouvé les candidats bien plus motivés", dit-elle d'ailleurs à propos des célébrités de cette nouvelle édition.

Mercotte, qui se dit "bluffée" par les gâteaux de certains candidats et le sérieux de plusieurs d'entre eux, comme Jean-Marc Généreux ou Camille Cerf, ne cache toutefois pas qu'ils n'ont pas le niveau pour entamer une reconversion professionnelle. "Faut pas rêver ! (...) On ne peut pas se lancer et devenir professionnel du jour au lendemain", dit-elle. Il n'empêche, pour que pour cette nouvelle édition, un ou une candidate a coiffé tout le monde au poteau... "Gustativement, il n'y avait pas photo", dit-elle.

