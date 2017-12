Mercotte (Meilleur Pâtissier) : "Cyril Lignac est comme mon cinquième fils"

Ce soir, les trois finalistes du Meilleur Pâtissier (Jonathan, Gabriella, Rachel) vont revisiter un framboisier, réaliser un gâteau à partir d'un dessin et de deux phrases et créer un jardin extraordinaire. Avant que les téléspectateurs découvrent l'identité du grand gagnant, Mercotte a accordé une interview au site TVMag.

Présente depuis six ans dans le programme, Mercotte a bien connu l'ex-présentatrice de l'émission, Faustine Bollaert. Si cette dernière a été remplacée depuis par la charmante Julia Vignali, la jurée a gardé contact avec elle. "Je l'adore. Quand je travaille dans ma cuisine, je regarde son émission [Ça commence aujourd'hui sur France 2, ndlr] et je lui envoie des textos. Elle est excellente et a beaucoup d'empathie", déclare la cuisinière. Celle-ci est également proche de Julia Vignali : "Je me suis très bien entendue avec Julia Vignali qui lui a succédé. Elle est solaire et très accessible et elle a su trouver sa place."

Mais le petit chouchou de Mercotte reste Cyril Lignac qu'elle considère comme un membre de sa famille. Elle déclare : "Au début, on se connaissait comme ça. Maintenant, il est comme mon cinquième fils ! On est vraiment copains."

L'avis de Mercotte sur les finalistes

Pour le site, Mercotte a également donné son avis sur les finalistes du programme. "Jonathan est empreint de sa culture iranienne, il nous a pas mal surpris avec des touches exotiques dans ses gâteaux", a ainsi commenté la célèbre blogueuse culinaire. Concernant Gabriella, elle estime qu'elle a su surmonter les difficultés qu'elle avait au départ en écoutant les conseils des jurés. Enfin, elle assure que Rachel est une "candidate très organisée qui ne se laisse pas déborder."

La finale du Meilleur Pâtissier est diffusée mardi 12 décembre à 21h. M6 dévoilera également deux émissions spéciales fêtes dès le 19 décembre.