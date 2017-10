Mercotte (Meilleur Pâtissier) : L'origine de son surnom enfin révélée !

Depuis le 17 octobre 2017, M6 diffuse une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Si Faustine Bollaert a cédé sa place d'animatrice à Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte, eux, rempilent. Un duo qui fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Toutefois, ils sont nombreux à s'interroger sur le surnom de la gastronome, dont le vrai nom est Jacqueline Pin.

En 2015, Mercotte avait déjà répondu à ces interrogations dans les colonnes de Paris Match. "Cela remonte au tout début de mon mariage. Notre nom de famille est Mercorelli, expliquait-elle. Tous les amis de mon mari l'appelaient simplement 'Merco', et comme nous faisions de la compétition automobile et que j'étais copilote, le pseudo de Mercotte s'est imposé tout naturellement. C'est tout simplement le féminin de Merco."

Un surnom que Mercotte affectionne particulièrement, comme elle l'avait avoué : "Et au final, j'adore, plus que mon prénom Jacqueline, qui n'est pas terrible. Mercotte, ça me va bien." Voilà donc le mystère résolu !

