Meryl Streep qualifiant Dustin Hoffman "d'odieux porc" ? Elle rétablit sa vérité

En 1980, le film Kramer contre Kramer remporte cinq Oscars, parmi lesquels ceux de meilleur acteur pour Dustin Hoffman et de meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep. Mais si l'oeuvre est entrée au panthéon du cinéma, des faits peu glorieux ressurgissent. Peu après les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de Dustin Hoffman dans les années 1980, voilà qu'une interview réalisée pour le Time en 1979 avec Meryl Streep raconte le comportement indigne de l'acteur multi-récompensé. Près de quarante ans plus tard et au regard de l'ampleur des révélations sur les comportements d'artistes dans le cinéma, l'iconique comédienne a réagi par voie de communiqué à l'affaire...

Dans l'entretien du Time datant de 1979, Meryl Streep raconte que son partenaire est venu vers elle et lui a dit : "Je suis Dustin – 'burp' [onomatopée du rot] – Hoffman." Il aurait en même temps posé ses mains sur sa poitrine. Elle s'est alors dit qu'il était un "odieux porc". Des propos qui n'ont jamais été commentés jusqu'à aujourd'hui. Le représentant de la comédienne aux trois Oscars a déclaré à E! News que le héros de Rain Man s'était excusé pour cet incident et que la citation ne rend pas justice à leur rencontre : "Il n'y a pas eu d'offense et c'est quelque chose pour laquelle Dustin a demandé pardon. Et Meryl a accepté ses excuses."

Alors que le vrai visage d'Hollywood depuis des années se dévoile à travers les innombrables révélations d'agressions et de harcèlement sexuels dans le milieu du cinéma, Meryl Streep a choisi la position la plus neutre possible, elle qui pourtant s'était positionnée fermement contre Donald Trump. Elle s'est dite consternée par les accusations portées à l'encontre de l'ancien magnat du 7e Art Harvey Weinstein, tout en précisant qu'elle n'était absolument pas au courant des agissements qui lui sont reprochés.