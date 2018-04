Messe pour Johnny Hallyday : Des centaines de fans se retrouvent à la Madeleine

Quatre mois après la mort de Johnny Hallyday, ses admirateurs, ses "vrais fans", ceux qui se "foutent de 'cet héritage à la con'" se retrouvent chaque 9 du mois à La Madeleine pour une messe à son intention. Lundi 9 avril 2018, parmi la foule, s'était glissé Jean-Claude Camus, l'ami de trente ans avec lequel Johnny a relevé ses défis les plus fous.

"Je suis venu pour me recueillir et pour être au milieu des fans, a-t-il confié au Parisien. Tous ceux qui l'ont aimé sont là, ses fans sont toujours là, c'est ce qui compte aujourd'hui. J'étais là le 9 décembre [jour de son hommage populaire, NDLR]. C'était un moment extraordinaire, digne de cet homme exceptionnel. Avec sa famille et ses fans. Et il ne faut pas l'oublier."

Ces messes sont célébrées par le père Bruno Horaist qui avait officié le 9 décembre. "Johnny étant enterré à Saint-Barthélemy, c'est important pour les fans d'avoir un lieu pour se recueillir dans la métropole." Et c'est un franc succès : "Chaque mois, ils viennent plus nombreux. Ils étaient 700 la dernière fois. Sans les grèves, ils auraient été encore plus." Lundi, ils étaient 500 fans à chanter Que je t'aime dans la nef de l'église de La Madeleine. La messe est ponctuée de chants religieux et des chansons du rockeur reprises au grand orgue comme Oh Marie. À la fin, les fans applaudissent comme pour un concert de Johnny. Ils laissent un mot sur l'un des livres d'or qui seront transmis à la famille.

Exceptionnellement, en juin, la messe ne sera pas donnée le 9 mais le 15. Ce jour-là est une date importante puisque Johnny Hallyday aurait eu 75 ans et il n'aimait rien de plus que de célébrer ses anniversaires sur scène avec ses fans.

Dans Le Parisien, Nathalie Le Bourlay, présidente du fan-club, annonce que pour cet anniversaire un pèlerinage spécial sera organisé à Saint-Barth'. Rappelons que Johnny a choisi d'être enterré dans le petit cimetière marin de Lorient sur cette île où il a passé ces derniers été en famille et avec ses amis. Parmi eux, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, un ami fidèle. Ce dernier s'est recueilli sur la sépulture fleurie de Johnny le 15 mars dernier.