Messmer "Intemporel" : L'irrésistible démonstration du champion de l'hypnose

"Concentrez-vous... Vous n'entendez que ma voix..." Et quelle voix : impérieuse, envoûtante, irrésistible ! Fascinateur un jour, fascinateur toujours, Messmer, dix ans après ses débuts sur scène, continue d'exercer son art avec une maestria... intemporelle.

Intemporel, c'est le titre du spectacle avec lequel le Québécois roi de l'hypnose, impressionnant, triomphe depuis maintenant cinq ans. Du 6 au 14 janvier 2018, Messmer donnera les ultimes représentations de son show interactif au Grand Rex à Paris, plus magnétique que jamais sous la fameuse voûte étoilée, avant de poursuivre sa tournée dans toute la France. Dernier appel pour une soirée hors du temps, billets à réserver sans plus attendre sur son site officiel.

Plus d'un million de spectateurs ont tenté l'expérience, et même retenté, puisque aucune représentation ne ressemble à la précédente. Il y a de l'électricité dans l'air avant même que le fascinateur entre en scène, puis de l'adrénaline quand les milliers de personnes présentes chaque soir passent le test qui déterminera si elles l'y rejoindront pour composer avec lui, sous sa bienveillante emprise, les tableaux d'une aventure hors norme, au plus profond des possibilités humaines. Ceux qui auront été quittes pour rester à leur place n'en sortiront pas indemnes pour autant, gagnés par un trouble croissant...

Distillant à la fois éléments de compréhension, vulgarisation de l'hypnose thérapeutique et morceaux choisis autobiographiques, mêlés dans un storytelling fait d'authenticité et de transparence, Messmer guide ses acteurs et son public d'un soir sur les chemins de traverse du subconscient. Et si lui-même n'a plus le temps de recevoir en cabinet, il est capable, pour vous accueillir sur scène, de suspendre le temps.