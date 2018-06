Messmer papa : Son sacrifice pour avoir une "vie familiale"

Messmer fait son grand retour ce vendredi 22 juin 2018 sur TF1 dans l'émission Stars sous hypnose présentée par Arthur, avec toujours pour objectif de repousser les limites du subconscient. Pour ce nouveau numéro, qui fête l'arrivée de l'été, le duo accueille parmi ses invités Iris Mittenaere, Bertrand Chameroy, Anaïs Delva, Antonia de Rendinger, Cyril Féraud, Laurie Cholewa, Arnaud Tsamère et Alex Ramirès, tentés par l'idée de perdre le contrôle. Au programme, de nombreuses surprises et situations insolites en tout genre...

Messmer n'avait pas assuré le show sur le plateau d'Arthur depuis janvier. Une décision que le fascinateur assume : "C'est moi qui veux que cela soit comme ça. Je préfère les rendez-vous événementiels. Avec mes spectacles ici et au Québec, trouver des stars, faire des tests de réceptivité, tourner des magnétos, ça fait beaucoup. En plus, j'ai une petite fille de 1 an, donc j'essaie de ralentir le rythme pour tenter d'avoir une vie familiale."

Messmer est devenu papa pour la deuxième fois en mai 2017 avec sa femme Bellair. Il a également un fils de 23 ans issu d'une première union. Si le roi des hypnotiseurs compte bien lever le pied et profiter des joies de la paternité, il continue de faire sensation avec son spectacle Hypersensoriel (un voyage euphorique à la découverte de vos 5 sens), pour lequel il se produit au Grand Rex à Paris jusqu'au 24 juin. Il partira ensuite en tournée au Canada et en France.